Grd padec Goloba na lestvici priljubljenosti, a to še ni vse! Slovenci imajo rajši Janšo

»Krivulje so bile sicer že v zadnjih dveh mesecih obrnjene navzdol tako pri ocenah dela vlade in njenega predsednika Roberta Goloba kot pri podpori Gibanju Svoboda, a še zdaleč ne tako strmo, kot so zdaj,« piše Delo.

Skoraj 54 odstotkov delo vlade ocenjuje negativno (oktobra 42,1), srednje 26,6 odstotka (oktobra 34,1), pozitivno pa 18,4 odstotka (oktobra 22). Srednja ocena 2,42 je najnižja, kar jo je izvršilna veja oblasti dobila v tem mandatu, navaja medij.

Golob zdrsnil na predzadnje mesto

V padcu ocene priljubljenosti izstopa Golob, ki ga je doletel največji padec ocene med vsemi merjenji in je ta mesec zdrsnil na sam rep ankete, s šestega na predzadnje, 19. mesto. Za njim je le še poslanec Borut Sajovic, pred njim pa med drugim šef opozicije Janez Janša na 12. mestu.

Med dvajsetimi politiki je edina zabeležila skok priljubljenosti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Med vodilo trojico pa že tretji mesec lestvica ostaja nespremenjena. Na njej so predsednica Nataša Pirc Musar, poslanec SDS Anže Logar in državni sekretar Boštjan Šefic.

Kakšna je podpora javnosti v ostalih strankah?

»SD doživlja umirjen trend rasti, Levica rahel trend padanja. SDS trdno ohranja svojih dobrih dvajset odstotkov javnomnenjske podpore, NSi niha, v primerjavi z oktobrom ji je podpora zelo padla,« besede direktorice Mediane Janje Božič Marolt povzema Delo.

Ob vprašanju, katere stranke zagotovo ne bi volili, »ostaja vodilna SDS, ki ji glasu ne bi namenilo dve petini sodelujočih v poizvedbi, kar je nekoliko manj kot v preteklih mesecih, se je pa občutno povečala odbojnost Gibanju Svoboda, ki je kot svojo izbiro ne vidi slaba četrtina (septembra 14 odstotkov),« piše Delo.