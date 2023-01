Janša razkril, o čem sta se na štiri oči pogovarjala z Golobom: je premier prelomil obljubo?

V sinočnjih Odmevih je po dolgem času pred kamere stopil nekdanji premier in vodja SDS Janez Janša. Pogovor z voditeljem Luko Svetino je tekel p zdravstveni reformi, ki jo pripravlja vlada Roberta Goloba. Po mnenju Janše sta v slovenskem zdravstvenem sistemu dva ključna problema. Eno je nekonkurenčnost plačila, drugo je pa korupcija v nabavah.

Prvak opozicije v slovenskem zdravstvu vidi še eno veliko težavo. »Slovenski podjetniki, ki imajo nekaj kapitala v povezavi z zdravniki, ustanavljajo medicinske centre, v Savudriji, v Lipnici, v Celovcu in tako naprej in iz slovenske javne zavarovalnice se potem stroški pacienta, ki gre tja - gre za evropsko uredbo, ki je pač dejstvo - enostavno plačajo. To se pa dogaja zaradi tega, ker doma ne vzpostavimo zadostnih kapacitet, ker to nekomu ni v interesu,« je dejal Janša, ki ob tem dodaja, da se strinja s kritikami, ki pravijo, da je mešanje javnega in zasebnega v zdravstvenem sistemu nedopustno. »Tukaj je treba narediti ločnico. Potrebujemo oboje. Zaradi konkurence. Ne potrebujemo pa tega hibrida, ki je predrag, ki omogoča, bom rekel, sistemsko korupcijo na eni strani, na drugi strani pa podplačan kader v javnem zdravstvenem sistemu.«

Janša: Prodajajo nam prazne škatle

Premier Golob je dejal, da bodo v konsenz vključili tiste, ki delijo iste vrednote, to pa je krepitev javnega zdravstva. Janša na to odgovarja, da bodo to verjeli, ko bodo videli te korake. »Očitno so ti lobiji, ki jim stanje, kakršno je, odgovarja, v tej vladi enako močni kot v večini levih vlad doslej in mene zelo čudi, da nekdo, ki je pred volitvami govoril, da ima vse rešitve in da je zdravstvo prioriteta, zdaj po sedmih mesecih sestavlja časovnico in kot uspeh razglaša to, da bodo vsi poslanci koalicije podpisali to časovnico. To je samo po sebi umevno, tukaj se nam prodajajo prazne škatle,« je še dejal Janša, ki opozarja, da bo treba slej ko prej te zabojnike treba odpreti.

Padle so neke obljube, ki niso izpolnjene

Na vprašanje, ali se je morda kakor koli pogovarjal s premierjem oziroma ali sta se slišla mimo oči javnosti, Janša odgovarja, da sta imela en dokaj vsebinski in pozitiven razgovor takrat, ko je prišlo do primopredaje. »Takrat so padle neke obljube, ki pač niso izpolnjene v smislu posvetovanja, ko gre za strateške teme, kjer potrebujemo nacionalno enotnost. Potem pa sva se videla zgolj, ko je šlo za te posvete tudi z drugimi parlamentarnimi strankami. Mislim, da je to škoda, ker Slovenska demokratska stranka nikoli ni nikogar izključevala. Bili smo vedno pripravljeni vključiti tudi druge,« je še sklenil predsednik SDS.