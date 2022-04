Janša: Ponovila se je tragedija v Katinskem gozdu

Premier Janez Janša je danes na Twitterju ostro obsodil grozodejstva, ki naj bi jih po navedbah Kijeva in poročanju več tujih novinarjev s terena v kraju Buča nedaleč od ukrajinske prestolnice zagrešila ruska vojska. Dogajanje v Ukrajini je ob tem primerjal s tragedijo v poljskem Katinu med drugo svetovno vojno.

»To so množični zločini proti človečnosti. Ruska armada se vede kot horda rabljev KGB v Katinu. Ter v številnih drugih krajih pred in po tem. Nikoli ne prevzema odgovornosti. Potem ko smo videli pokol v Buči, nas je groza sploh pomisliti, čemu bomo priča v Mariupolju,« je tvitnil premier.

Pokol Poljakov leta 1940

V Katinskem gozdu se je aprila 1940 zgodil pokol skoraj 22.000 Poljakov, ki v Rusiji še vedno ostaja v veliki meri tabu. Pokol poljskih vojnih ujetnikov, večinoma častnikov in intelektualcev, s streli v tilnik je namreč izvedla tedanja sovjetska Rdeča armada oziroma sovjetska tajna policija NKVD na ukaz Josipa Stalina.

V Ukrajini po umiku ruske vojske z območja Kijeva zdaj prihajajo na dan poročila o domnevnih o ruskih pobojih ukrajinskih civilistov, ki jih številni že primerjajo z vojnimi zločini in terjajo preiskavo. Eden večjih naj bi se zgodil v Buči, dostop do katere je bil skoraj mesec dni povsem onemogočen, ukrajinske enote so tja prodrle šele v zadnjih dneh.

Po prvih navedbah župana Buče naj bi tam v množičnem grobišču pokopali skoraj 300 ljudi, saj so bile ulice prekrite s trupli. Tudi tuji mediji so poročali o pretresljivih prizorih in truplih, ki ležijo kar na ulicah. V Moskvi so odgovornost za poboje zavrnili.