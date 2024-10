Janša ob vklenjenem bivšem sodniku popenil: »Kaplja čez rob. Če bo ta obsodba potrjena, ostane samo še UPOR.«

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je nekdanjega sodnika Zvjezdana Radonjića zaradi obrekovanja in razžalitve ljubljanske sodnice Andreje Sedej Grčar in ljubljanske tožilke Blanke Žgajnar obsodilo na enotno denarno kazen v višini 9000 evrov. Senat je tako sledil predlogu tožilstva, Radonjić pa je že napovedal pritožbo.

Blanka Žgajnar. FOTO: Marko Feist

Proti obdolženemu, ki je leta 2019 izrekel oprostilno sodbo Milku Noviču na odmevnem sojenju za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je kazenski postopek stekel zaradi njegovih trditev o pritiskih v zvezi z omenjenim sojenjem.

Če obdolženi ne bo plačal izrečene denarni kazni in se mu ta ne bo dala prisilno izterjati, jo bo sodišče izvršilo tako, da bo za vsaka začeta dva dnevna zneska denarne kazni, torej za vsakih začetih 60 evrov, določilo en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši od šestih mesecev.

Radonjića prisilno privedli

Policisti so sicer Radonjića na obravnavo prisilno privedli na podlagi zahteve sodnega senata, ki je ocenil, da se obdolženi izmika sojenju. Ko je tožilka brala zaključne besede, je obdolženi samovoljno zapustil sodno dvorano, na zahtevo sodnice Malovićeve pa sta ga policista pripeljala nazaj na sodišče in ga vklenjenega pripeljala na sojenje. Izreku sodbe ni prisluhnil, saj je sodišče zapustil med odmorom po zaključnih besedah.

Obtoženega so na sodišče prisilno privedli. FOTO: Mojca Marot

Janša: To je kaplja čez rob

Ob tem se je oglasil prvak opozicije. Janez Janša je tako objavil fotografijo vklenjenega Radonjića in zapisal: »Tole je ena najbolj sramotnih fotografij za sodniško kasto po Dachovskih procesih. Samopašnost, aroganca in totalitarna ideološka podstat razgaljeni do bistva. 1. Lisice policisti pri privedbi zakonsko uporabijo v primeru napadalnosti osebe, v primeru ogrožanja policistov ali drugih. Ali če utemeljeno sumijo, da bo oseba skušala pobegniti. Nič od tega ni bilo v tem primeru izkazano. 2. Sodnica je razpolagala z zdravniškim potrdilom (ZZZS), da je do novembra na bolniški, razpolagala je tudi z izvedenskim mnenjem, da ni sposoben prisostvovati na obravnavah vse do novembra 2024. Nato pa po dve uri na dan z odmori. Kljub temu je sodnica GORDANA MALOVIĆ izdala odredbo za privedbo. Čeprav je na začetku obravnave potrdila, da je z dokumentoma seznanjena. Torej gre za zavestno in namerno šikaniranje invalida.«

A to ni bilo vse, Janša je šel še dlje: »Kaplja čez rob. Če bo ta obsodba zoper nekdanjega sodnika Radonjića potrjena na drugi stopnji, ostane samo še UPOR. Splošen državljanski in nacionalni upor zoper režimsko samopašnost kaste, ki omogoča delovanje globoke države, gre čez trupla in sama sebi dviga plače v nebo.«