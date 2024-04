Janša o sklepu vlade v zvezi z azilnim domom: Vlada migrante spraviti ven iz Ljubljane

Predsednik SDS Janez Janša je danes obiskal občino Središče ob Dravi, ki se ji obeta vzpostavitev začasne izpostave azilnega doma. Sklep vlade o tem je označil za nerazumen in šokanten. Po njegovi oceni želi vlada migrante spraviti ven iz Ljubljane, kot primernejšo lokacijo za izpostavo azilnega doma pa je omenjal zahodno mejo Slovenije.

Janša je za STA povedal, da je namen njegovega obiska podpreti občane, sklep vlade, da v to občino namesti začasni azilni dom, pa označil kot šokanten. Po njegovem mnenju objektivne okoliščine, zaradi katerih bi pričakovali nov migrantski val, sploh ne obstajajo. Meni, da predsednik vlade Robert Golob s svojo izjavo, da ni razlike med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, dodatno vabi migrante v Slovenijo. »Sami si naredijo problem, potem pa želijo ta problem izseliti iz Ljubljane,« je dejal.

Taka lokacija se mu ne zdi primerna

To, da je vlada sklep sprejela brez tega, da bi občine o njem vsaj obvestila, je Janša ocenil kot škandalozno. Meni da bi se, tudi če to ni zakonska obveza, spodobilo, da vlada pred svojo odločitvijo vsaj skliče župane, se z njimi posvetuje, posluša njihove argumente ter šele potem sprejema odločitve. »Mislim, da je zaradi vseh teh razlogov - pa še nekaj bi se jih našlo - tudi z vidika humanosti, taka lokacija popolnoma neprimerna,« je dejal. Protest ljudi ter napoved državljanske nepokorščine pa je ocenil kot popolnoma upravičena.

Če bi vlada želela, da migranti odidejo iz Slovenije, potem bi lokacije za azilne domove iskala na zahodni meji, meni Janša. »Tam imamo mejne prehode, ki so večji od tega in so prav tako v državni lasti. Od tam je pa do druge države samo 50 metrov,« je povedal.

Župan Središča ob Dravi Toni Jelovica pa je za STA povedal, da zaenkrat odgovora na upravni spor, ki so ga vložili pred tednom dni, še niso prejeli. Jelovica upa, da bo sodišče njihovo vlogo obravnavalo prednostno in v njihov prid. »Upam, da bodo izdali začasno odredbo, s katero bi vse aktivnosti ustavili,« je sklenil.