Janša in Hojs se čudita: lani je Golob pošiljal na morje in sonce, danes pa tako

»Imamo val, ki ni še tako velik. Val sredi poletja. To je samo dobro. Zakaj? Imamo dve naravni zdravili proti covid-19: to sta vitamin D in sonce ter slana morska voda. Odlično je, da je val zdaj, ker gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne šalim se, to je čista resnica,« je 14. junija 2022 v oddaji 24ur Zvečer dejal predsednik vlade Robert Golob.

Njegova izjava je naletela na buren odziv javnosti, naslednji dan so v kabinetu pojasnjevali tako: »Premier dr. Robert Golob je želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. Poleg tega so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi. Poudaril je, da se moramo navaditi živeti z virusom brez zapiranja družbe, brez zapiranja šol ter brez obveznega cepljenja. Cepljenje ostaja najboljša zaščita pred težkim potekom bolezni covid-19.«

Janša o letu zarečenega kruha

Več kot dobro leto po tej izjavi, pa sta v ponedeljek dve bolnišnici prepovedali obiske zaradi vdora okužb z novim koronavirusom. STA je v ponedeljek poročal, da celjska bolnišnica prepoveduje obiske pacientov, ki se zdravijo na kardiološkem oddelku. Ukrep prepovedi obiskov bo veljal do preklica, so sporočili iz splošne bolnišnice Celje.

Enak ukrep je od sobote v veljavi na centru za geriatrično medicino v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Center se nahaja v Bolnišnici dr. Petra Držaja.

Zaprtje bolnišnic ni šlo mimo nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše, ki je bil zaradi zaprtij v času koronakrize pogosto tarča kritik. »Predsednik vlade in minister za zdravje dr. Golob zapira vrata bolnišnic zaradi covida? Sredi poletnih počitnic, morja in sonca,« je zbodel Janša na družabnem omrežju X in dodal ključnik leto zarečenega kruha.

Na Janšev zapis se je odzval nekdanji voditelj RTV Slavko Bobovnik in vprašal: »Eno resno vprašanje brez kakršnega koli prizvoka; kaj bi vi naredili na njegovem mestu?« nekdanji notranji minister Aleš Hojs pa je pikro dodal, da bi ljudi poslal na morje in sonce, saj ta zdravi covid.

Kakšno je stanje pri nas?

Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je število covidnih bolnikov po svetu naraslo za 80 odstotkov, naš NIJZ pa ne beleži intenzivnega širjenja koronavirusnih okužb. Ob tem dodajajo, da je pri nas tudi obseg testiranj zelo omejen.