Janša evre delil, Golob pa jih hoče nazaj: ste med njimi tudi vi? (FOTO)

V času boja s koronavirusom je takratna vlada Janeza Janše sprejela številni pakete protikoronskih ukrepov tako za delovno (ne)aktivno prebivalstvo kot podjetja in podobno. Za nekatera finančna sredstva so bili določeni pogoji, ki jih je bilo treba izpolnjevati za upravičenost do sredstev, kot je denimo upad prihodkov za določen odstotek. Nekateri so se za sredstva prijavili in jih prejeli, a so ob koncu koronskih let 2020 in 2021 ugotovili, da pogojev niso izpolnili, saj so poslovali bolje od pričakovanj.

Protikoronsko pomoč so nekateri vrnili sami, nekateri je niso, nekateri pa so verjetno upali, da jim je sploh ne bo treba. A Finančna uprava RS (FURS) bo poskrbela, da se bodo evri vrnili v državno malho.

Če ne bodo vrnili – Fursov nadzor

Dopisi za vračila so bili poslani. Nekateri prejemniki se danes muzajo, pa čeprav so bila pravila jasna. Prejeli smo različico enega in na podlagi videnega gre za generični dopis, v katerem Furs (samostojnim) podjetnikom sporoča, da je bilo iz denimo davčnih obračunov in poslovnih izkazov ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov za prejem določene interventne pomoči. Zavezancem so zato predlagali, naj storijo vse potrebno za vračilo neupravičeno prejetih sredstev.

In če tega ne bodo prostovoljno storili? Sledi nadzor finančne uprave. Ob tem je Furs opozoril prejemnike pošte, da so roki za vračila že davno minili in da je mogoče, če bi to povzročilo likvidnostne težave, sredstva vrniti tudi v obrokih.

Fursov dopis. FOTO: Zaslonski posnetek

Poziv prejelo 2550 zavezancev, a to še ni vse

»Nadzor nad vračilom pomoči je Furs začel že v septembru 2022,« so nam sporočili s Fursa. Poziv za vračilo pomoči so – gre za podatek iz sredine aprila – posredovali okoli 2550 zavezancem, a izpostavljajo: »Nadzori nad vračili pomoči še niso zaključeni, zato se bo ta številka še povečala.« Iz spodnje tabele je sicer razvidno, da je bilo izdanih prek 30.000 odločb za vračilo pomoči.

V okviru interventne zakonodaje je bil Furs pristojen za izplačilo več ukrepov, ki so se med seboj bistveno razlikovali. Tako enoznačnega odgovora na vprašanje, v katerih primerih so bili zavezanci upravičeni do pomoči, niso mogli podati: »Prav tako so se ukrepi med seboj razlikovali glede višine pomoči, in sicer je bila pri določenih višina pomoči določena že z zakonom (npr. mesečni temeljni dohodek, nadomestilo karantene), pri določenih ukrepih pa je bilo višino interventne pomoči potrebno ugotoviti upoštevaje različne podatke o poslovanju zavezanca (npr. nekriti fiksni stroški, izplačilo pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov).«

Čeprav se nekateri danes jezijo, ker morajo pomoč vrniti, so bila pravila jasno postavljena že v času vlade Janeza Janše, med vladanjem Roberta Goloba pa zgolj izvajajo postavljena pravila.

Podatki o izplačani pomoči in podatki o vračilih po posameznem ukrepu (vir: FURS):

Ukrep Vsi prejemniki pomoči Celotna prejeta pomoč Število izdanih odločb za vračilo pomoči Znesek za vračilo Mesečni temeljni dohodek 50.950 423,5 mio EUR 9.157 23,3 mio EUR Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, družbenike in kmete 51.423 47,8 mio EUR 6.485 6,6 mio EUR Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 3.078 20,8 mio EUR 381 2,5 mio EUR Oprostitev plačila prispevkov od izplačanih nadomestil za čakanje na delo za obdobje marec–maj 2020 (28. člen ZIUZEOP) 29.451 124,3 mio EUR 5.425 20,6 mio EUR Oprostitev plačila prispevkov za PIZ od plačil za delo delavcev, ki v času epidemije delajo (33. člen ZIUZEOP) 58.094 434,1 mio EUR Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 15.114 318,1 mio EUR 2.901 26,7 mio EUR Povračila kriznega dodatka 47.463 55,9 mio EUR 34 0,01 mio EUR Subvencija minimalne plače 12.545 24,0 mio EUR 211 0,6 mio EUR Karantena 2.843 3,2 mio EUR Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za obdobje marec–maj 2020, na podlagi 21. člena ZIUZEOP* 28.634 245,1 mio 5.425 41,7 mio EUR Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za obdobje junij 2020–junij 2021* 19.603 351,8 mio 4.331 34,3 mio EUR Subvencija za skrajšani delovni čas za obdobje junij 2020–junij 2021* 10.436 73,4 mio 175 0,9 mio EUR Nadomestilo plače za skrajšani polni delovni čas za obdobje julij 2021–september 2021* 344 0,2 mio Hitri in PCR-testi 8.358 21 mio EUR 110 0,7 mio EUR

*Izplačevalec je ZRSZ.