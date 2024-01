Janković: »Za take papirje ne rabijo hoditi k meni domov, napisali bi dopis, pa bi vse dobili«

Ljubljanski župan Zoran Janković bo v luči preiskav zaradi podpisa sponzorskih pogodb med javnima podjetjema in nogometnim klubom skupščini Javnega holdinga Ljubljana predlagal, da uradno potrdi, da so javna podjetja, povezana v holding, samostojna pri odločanju o donacijah.

Ponovil je, da stoji za svojimi direktorji in njihovimi odločitvami ter da jih podpira še naprej.

Direktorje je ob tem pozval, naj že odobrena sponzorska sredstva podvojijo, »da pokažejo, da jih akcija, ki je bila pri županu, ni preplašila«.

»Če me poskušajo ovaditi, se sprašujem, zakaj niso izbrali primera, kjer je šlo za dva milijona evrov donacij prebivalcem Sneberskega nabrežja,« je dejal in se po njegovih besedah spet samoovadil.

Kriminalisti so prejšnji torek opravili hišne preiskave zaradi suma kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, med drugim tudi na Mestni občini Ljubljana in pri Zoranu Jankoviću doma. Župana med drugim preiskujejo zaradi donacij Nogometnemu klubu Olimpija s strani podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana.