Janković je žalosten, to sporoča ob podtaknjenem požaru na Iliriji

Ljubljanski župan Zoran Janković je obsodil nedavne primere vandalizma v mestu. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so v zadnjih dneh objestneži na več lokacijah zažgali smetnjake, neznanec pa je namerno podtaknil požar na objektu nastajajočega športnega centra Ilirija in povzročil za okoli 300.000 evrov škode.

»V zadnjih dneh smo bili priča več primerom vandalizma v našem mestu in to ravno v času, ko s kampanjo 'Človek, čuvaj svoje mesto' opozarjamo na skrbno ravnanje do okolja, kar me izjemno žalosti,« so povzeli Jankovićeve besede.

»Takšna nerazumna dejanja so nesprejemljiva in jih ostro obsojam. Prav tako tudi kakršnokoli drugo obliko vandalizma, za katero mora veljati ničelna toleranca, kajti to je naše mesto,« je Janković zapisal v izjavi. Izrazil je upanje, da bo policija čim prej našla storilce in jih ustrezno kaznovala.

Pri tem je opomnil tudi na spletno objavo o morebitnem napadu v šolah, ki je izzvala preplah v celi državi. Poudaril je, da je potegavščina Mestno občino Ljubljana, ki je v osnovnih šolah zagotovila varovanje, stala 130.000 evrov. Janković je zatrdil, da bodo v občini v vseh primerih od storilcev, ko bodo ti odkriti, terjali škodo.