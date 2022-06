Janja Sluga takole s prstom pokazala na bivšo Janševo vlado

Poslanka Janja Sluga, ki je iz SMC in pozneje od nepovezanih poslancev prešla v Gibanje Svoboda, je za naval na bencinske servise na twitterju okrivila prejšnjo Janševo vlado. »Ljudje stojijo v vrstah za gorivo, ker imajo slabe izkušnje z vašo vlado. Zato stojijo v vrstah za gorivo. Zato, ker je vaša vlada ljudi pustila na cedilu in ker imajo to slabo izkušnjo, zdaj množično stojijo pred črpalkami.« Nekateri so prepričani, da je Sluga z izjavo udarila mimo, saj da je bila gneča zaradi napovedanih podražitev, ne zaradi slabih izkušenj z Janševo vlado.

Poslanka nam je takole dodatno pojasnila svojo izjavo. »Dejstvo je, da je prejšnja vlada deregulirala cene bencina, in takrat, ko je to storila, je glasno obljubljala, da se cene kljub deregulaciji ne bodo višale. Zaradi te poteze in tudi zato, ker bi prejšnja vlada morala ukrepati, pa ni, sedaj te cene letijo v nebo. Zaradi teh izkušenj so ljudje izgubili zaupanje in trajalo bo kar precej časa, da bo novi vladi uspelo to stanje sanirati.«