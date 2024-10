Janez Janša na sojenje ni prišel

V odsotnosti prvaka SDS Janeza Janše, ki se je opravičil zaradi seje državnega zbora, so na včerajšnjem nadaljevanju sojenja Janši in nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, zgolj prebirali listinske dokaze.

Bolj zanimivo bo predvidoma na naslednjem naroku, ko med pričami pričakujejo nekdanjega direktorja Imosa Mitjo Majnika. Celjsko okrožno sodišče ga je želelo zaslišati že prejšnji teden, a je pričanje treh prič pred njim trajalo ves delovni dan sodišča, tako da je zanj zmanjkalo časa.

Ponudili navidezni posel

Spomnimo, specializirano tožilstvo Kastelicu očita kaznivo dejanje zlorabe položaja na škodo podjetja Imos, Gantarju in Janši pa pomoč pri tem. Janša je namreč pri Imosu 2005. kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi družba Janši podarila prek navideznega posla z dobrih 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem in staro kmetijo v Trenti.

Ker so nepremičnine del Triglavskega narodnega parka in je v njem dovoljena le nadomestna gradnja stare kmetije, je tožilstvo prepričano, da je Imos, ki je Janševe nepremičnine kupil posredno prek družbe Eurogradnje, te precej preplačal.