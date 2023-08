Janez Janša ganjen do solz (VIDEO in FOTO)

Na družabnih omrežjih žrtve poplav in prostovoljci, ki so na delu, objavljajo fotografije in posnetke opustošenih slovenskih krajev. Ob posnetkih uničenih domov človeka kar stisne pri srcu.

Za orodje je v teh dneh prijel tudi predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki je v četrtek priskočil na pomoč prizadetim v Lučah in Nazarjah. V Strugah, kjer je voda poplavila in poškodovala hiše, pa je doživel prizor, ki ga je ganil do solz.

»Na svojih poplavljenih in poškodovanih hišah v Strugah so ponosni in trdoživi domačini obesili zastave. Gane do solz. Kapo dol. Ne damo se, Slovenci,« je zapisal.