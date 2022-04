Jan iz podmladka SD Janezu Janši pokazal sredinca (FOTO)

»Objava je bila namenjena izključno satiri, ob enem pa tudi neodobravanju načina delovanja te vlade. Na tej točki bi poudaril predvsem slab odziv na duševno krizo in časovno povsem predolgo zapiranje šolarjev, dijakov in študentov v domove. Ko smo v Mladem Forumu glede teh problematik naslavljali odprta pisma na pristojna ministrstva nismo dobili odgovora. Če se predsednik vlade počuti zaradi tega dejanja užaljen se mu iskreno opravičujem, me pa zanima kdaj se bo on opravičil naši generaciji za vse kar je vlada naredila narobe v času zapiranja države. Žalostno pa se mi zdi, da se predsednik vlade odzove le na sporočila oz. izjave, ki jih lahko obrne v svoj prid in ne na konstruktivno in skrbno spisane predloge za lažje obvladovanje krize,« nam je zaupal glavni akter na fotografiji, Jan Verovšek.