Jama Poltarica: notri po toboganu, ven po trebuhu navzgor (FOTO)

Še preden prispemo do slikovitega izvira reke Krke v občini Ivančna Gorica, nad katero se odpira Krška jama, obiskovalce pozdravi šumeč izvir Poltarice, prvega pritoka Krke. Nad izvirom stezica vabi višje v gozd, kjer naletimo na impozantno steno oziroma spodmol. Pod obokom so jamarji zaznali prepih, to pa je zanje pomemben znak, da se morda v podzemlju skriva nekaj čudovitega. Navduši že spodmol Jamo Poltarica so odkrili aprila 2003, ko je ekipa prvopristopnikov (Darko Hribar, Marko Pavlin, Mateja Luzar, Vinko Mihelčič, Tone Oberstar in Borut Finc v organizaciji Jamarskega kluba Novo mesto)...