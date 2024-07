Jagodni izbor dneva: Golob se ni držal nazaj, opozicija jih je slišala

DZ je zadnje redno zasedanje pred parlamentarnimi počitnicami začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom, v ospredju so bili očitki o nakupu stavbe na Litijski in nakupu prenosnih računalnikov.

Golob: Z nakupom sodne stavbe je bilo marsikaj narobe

Z nakupom sodne stavbe na Litijski je bilo marsikaj narobe, prav tako je že imel politične posledice v vladi in v koalicijskih strankah, je v odgovoru na vprašanji opozicijskih poslancev v zvezi s tem nakupom v DZ poudaril premier. Ob tem ne dvomi, da bo ministrstvo za finance znalo pojasniti očitke v zvezi z nakupom. V zvezi z očitki glede nakupa računalnikov pa Golob ne dvomi, da jih bo znala pojasniti ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Slovenija je na področju digitalizacije ena bolj cenjenih članic EU, je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ danes zatrdil Robert Golob. Interpelacije ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh pa se veseli, saj je prepričan, da bo ta ponovno uspešno predstavila dosežke njenega ministrstva.

V časih, ko so se začeli kazati prvi in neizpodbitni rezultati delovanja te vlade in ko nam vsa Evropa zavida gospodarsko rast, višino inflacije in nizko stopnjo brezposelnosti, se opozicija ukvarja z zimzelenimi temami, ki jih ponavlja že vsaj leto dni.

Golob sicer ugotavlja, da se opozicija z istimi zimzelenimi temami ukvarja že vsaj leto dni, in to v časih, ko so se začeli kazati prvi in neizpodbitni rezultati delovanja te vlade. »Cela Evropa nam zavida gospodarsko rast, višino inflacije in cela Evropa nam zavida stopnjo brezposelnosti,« je izpostavil med drugim.

Na lažne novice se lahko odzovemo le z vztrajnim ponavljanjem resnice

Proti širjenju lažnih ali parcialnih informacij in novic in širjenju strahu se lahko borimo le z vztrajnim ponavljanjem resnice, je v odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti glede incidentov, ki vodi v stigmatizacijo določenih skupin prebivalstva, in načinom odzivanja uradnih organov odgovoril premier Robert Golob.