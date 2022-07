Mladi vinarji šli na izobraževalni potep med vinogradi in kletmi

Za zanimivo poletno strokovno izobraževalno ekskurzijo so se te dni odločili članice in člani Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric. Namesto da bi se peljali kam daleč, so tokrat izbrali domače vinograde in kleti v bližnji okolici. Z avtobusom in osebnimi prevoznimi sredstvi so potep začeli v kleteh največjega vinarja na tem območju, družbe Radgonske gorice.

Prišla je tudi vinska kraljica Taja Zupan (v sredini).

Udeleženci so se ustavili v mnogo kleteh, kjer je bilo ob zunanji sončni pripeki zelo prijetno, še posebno ob odlični kapljici in prigrizkih. Tako so po Radgonskih goricah obiskali Anino klet (Irene in Štefana Pavlinjeka), na Aženskem Vrhu pa so šli v klet Vin Bratuša. Ker so povsod imeli »veliko dela«, se je sonce hitro prevesilo proti temi in vsi so odhiteli v Spodnjo Ščavnico, do Turistične kmetije Hari, kjer je potekala posebna slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad za minulo društveno ocenjevanje. Ob dobro obloženih mizah so si imeli vinogradniki marsikaj za povedati, med drugim so ugotovili, da se jim tudi v letošnjem letu, če ne bo kakšnega neprijetnega vremenskega presenečanja, obeta odličen vinski letnik.

Udeleženci so se pogosto ustavljali v kleteh, kjer je bilo ob zunanji sončni pripeki zelo prijetno.

V uradnem delu dogajanja je poleg predsednika društva Milana Kolariča, predsednika ocenjevalne komisije Ivana Mijoška in tajnika Pomurskega omizja slovenskih vinskih vitezov Zlatka Boraka navzoče pozdravila 12. vinska kraljica Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Taja Zupan, ki prihaja iz družine, ki se že več rodov ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom.