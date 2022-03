Izkoriščanje ukrajinske tragedije v politične namene? Odzval se je tudi Janša

V Slovensko-ukrajinskem kulturnem društvu Ljubljana-Kijev so se odzvali na sredin shod v podporo Ukrajini. Kot so zapisali na facebooku podpirajo vsako javno izražanje proti vsaki vojni. »Načelno pa ne podpiramo izkoriščanja tragedij in vojn v politično-strankarske namene.«

Shod je bil po njihovem zatrjevanju v odzivu na facebooku, pod katerega sta se podpisala soustanovitelja društva Inna Demčenko Fröhlich in Jože Šimec, osebna odločitev predsednika društva Andrija Hevka, organiziran pa je bil brez soglasja soustanoviteljev društva. »Nismo imeli ne pogovora ne dogovora. Ko bomo naslednjič dali pobudo za podoben shod, bomo povabili vse javne osebnosti in kulturne ustanove ter vsa društva,« so zapisali.

Janša: Društvo predstavlja predsednik

Na njihov zapis se je odzval premier Janez Janša. »Društvo predstavlja predsednik in ne dva člana, ki jih je poiskal KUL v svojih evidencah,« je med drugim zapisal na twitterju.

Sredinega shoda v podporo Ukrajini na ljubljanskem Kongresnem trgu, ki sta ga soorganizirala še ukrajinska diaspora in ukrajinsko veleposlaništvo, se je udeležil vrh vlade s premierjem Janšo ter podpredsednikoma vlade, ministrom za obrambo Matejem Toninom in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom.