Izjemna zgodba slovenskega vojaka! Po 1000 dneh ujetništva še leto dni hodil domov

V Suhi krajini je bilo postavljenih malo spomenikov žrtvam prve svetovne vojne, več pa je kapelic in znamenj, ki so jih v spomin na srečno vrnitev iz vojne postavili preživeli vojaki. A skozi desetletja je tudi ta del bogate kulturnozgodovinske dediščine počasi začel najedati zob časa. Propadajo sicer ne, zanje namreč skrbijo potomci junakov in ljubitelji dediščine, kljub temu pa se zdi, da usode žrtev vojne in preživelih odrinjene tonejo v pozabo. Tudi Blatnikova kapelica, sredi vasi Mačkovec pri Dvoru in na kvadratnem tlorisu pozidana stavbica s polnimi stenami na treh straneh in zaprta z v...