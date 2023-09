Pred dnevi se je po spletu razširil klic na pomoč pri iskanju 43-letnega Kranjčana Mitje Zupana, ki se je ta mesec odpravil na poslovno pot v italijansko obmorsko mesto Taranto, kjer je imel za en teden dela. Zupan je sicer računalničar, na okoli 1150 km dolgo pot na italijanski jug se je odpravil v svojem Volkswagnovem kombiju črne barve. 6. septembra so ga pogrešili. Apulija je dežela na peti italijanskega škornja in je tudi v jesenskih mesecih priljubljena destinacija turistov, ki uživajo v soncu in tamkajšnjih številnih plažah. A jug je vidno drugačen od bogatega in razvitega severa; vel...