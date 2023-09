Iz smeti naredili okraske (FOTO)

Vsi se že zavedamo, da se naš planet utaplja v odpadkih in kako pomembna je zato skrb za okolje. Mnogi so že korenito spremenili svoje življenjske navade in želijo prispevati k manjši količini smeti, v Strokovnem izobraževalnem centru (SIC) Ljubljana pa so poskrbeli, da o trajnostnem razvoju ne le učijo, temveč z njim tudi živijo. Poleg tega, da mlade ozaveščajo o pomenu skrbi za okolje in sodelujejo v številnih projektih, svoje dijake vabijo v delavnice trajnostnega razvoja. Organizirajo tudi izmenjevalnico rabljenih oblačil, tržnico oblačil in rabljenih predmetov.

Iz odpadnih kosov oblačil so izdelali udobne sedalne vreče. FOTO: Blaž Samec

»Dogodki so postali stalnica, kar nas zelo veseli. Dijaki in zaposleni radi prinesejo in odnesejo izdelke v izmenjavo in ponovno uporabo. Pri tem bi pohvalila tudi vodstvo šole, predvsem ravnatelja Nikolaja Lipiča, za podporo ustvarjalcem teh dogodkov in pomoč pri realizaciji,« nam je povedala arhitektka Marjetka Pajk, ki na SIC poučuje umetnost in oblikovanje.

Glavna pobudnica Marjetka Pajk (v sredini) s somentoricama delavnic Tino Grobovšek in Tjašo Rozman. FOTO: Blaž Samec

V avli šole stojijo stare police, ki so jim pod mentorstvom Pajkove vdihnili novo življenje in jih predelali v knjižne omare. Poleg njih so postavili sedalne vreče, izdelane iz odpadnih kosov oblačil. »To je zelo prijeten kotiček tako za dijake kot obiskovalce, bolj umetniško nadarjeni pa so izdelali čudovite kolaže,« je povedala Pajkova in omenila še druge uporabne izdelke, ki so nastali v delavnicah: nakupovalne torbe, puščice, predpasnike ... Ob začetku šolskega leta so vključili tudi otroke zaposlenih in zanje organizirali ustvarjalno delavnico, v kateri so s starši in drugimi zaposlenimi na šoli iz odpadkov izdelovali predmete, s katerimi so okrasili šolske prostore. Delavnico sta Pajkovi pomagali voditi Tina Grobovšek, profesorica likovne umetnosti, in Tjaša Rozman, profesorica tekstila na SIC. »Otroci so pokazali veliko ustvarjalnosti, in to je bila odlična popotnica v novo šolsko ter zeleno in zdravo prihodnost,« je sklenila Marjetka Pajk. N