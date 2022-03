Iz neobdelane kmetije sta Petra In Bogdan ustvarila posestvo (FOTO)

V zaselku Vodole na hribčkih okoli Malečnika, kjer poteka Mariborska vinska cesta, Petra Špes in Bogdan Mak s svojimi otroki že šest let ustvarjata zgodbo posestva Sončni raj. Ko se je družina iz središča Maribora, ki je oddaljen le pet kilometrov, razgledovala po možnostih bolj pristnega stika z naravo, nihče od njiju ni kaj dosti vedel o kmetovanju. Pravzaprav sta si Petra in Bogdan zaželela le malo večjega vrta, da bi ga lahko obdelovala po službi.

Na posestvu lahko tudi gnezdite.

A kaj kmalu jima je postalo jasno, da si želita mnogo več kot le vrtiček. Kupila sta povsem neobdelano posestvo, ki zdaj meri 15 hektarov, na njem ustvarila pravi raj na zemlji in zdaj ga že dve leti delita z drugimi. »Bila sva mestna otroka, brez strokovnega znanja o kmetovanju, pa vendar z jasno vizijo, kaj želiva ustvariti. Obiskovalcem želiva omogočiti pristen stik z naravo. Pokazati, da je možno sobivanje in vračanje k našim koreninam tudi v času hitrega tempa življenja,« pripovedujeta.

Gnezdenje in čebelji zipline

Najprej so morali povsem zaraščeno in že dolgo neobdelano zemljišče očistiti in urediti, nato so rodovitne površine zasejali z industrijsko konopljo, bučami, piro, bobom, sladkim krompirjem ter številnimi zelišči. Celotno kmetijstvo sloni na ekološki pridelavi, industrijsko konopljo, na primer, predelujejo z uporabo nove tehnologije, pri kateri ne uporabljajo nikakršnih topil, tako da ohranijo največjo možno količino kanabioidov in drugih učinkovin. Danes so v njihovi ponudbi številni konopljini izdelki ter izdelki iz zelišč, ki so zrasla na posestvu.

Fontana vina Vodole je spet odprta. FOTOGRAFIJE: Posestvo Sončni raj

Poleg tega ponujajo obiskovalcem doživetja, med drugim zipline Čebelji let in gnezdenje v njihovem Nesting resortu v lesenih hišicah in šotorih. »Takšno gnezdenje za naju predstavlja zavetje in udobje v objemu naravnih materialov. Zeleno prostranstvo ob pogledu s terase pomiri misli in nas napolni z energijo narave okoli nas. V takšnem okolju lažje najdemo stik sami s seboj, s partnerjem oziroma z družino. Udobno zavetje gnezda nam daje možnost, da se še tesneje povežemo, hkrati pa ima vsak posameznik dovolj prostora za svoj lastni svet,« povesta Petra in Bogdan.

Za fontano skrbi sin Jan

Ko obiskovalci pridejo na posestvo, jih prva pozdravi vinska fontana, uradno se imenuje Fontana vin Vodole. Sicer ni prva tovrstna v Sloveniji, je pa zato prva na vinorodnem Štajerskem! Skrb zanjo je nedavno že prevzel sin Jan, od leta 2019 pa iz desetih pip točijo osem vin lokalnih vinarjev in dva brezalkoholna zeliščna domača napitka. Edinstveno štajersko vinsko fontano dopolnjuje prav poseben leteči bar, pri katerem obiskovalci naročijo okusne narezke in domače proizvode, ti nato z ziplinom priletijo naravnost do miz ob fontani.

Bila sva mestna otroka, brez strokovnega znanja o kmetovanju, pa vendar z jasno vizijo, kaj želiva ustvariti.

Medtem ko Nesting resort letos že sprejema goste, pa se prav na današnji dan znova odpirajo vrata vinske fontane. Zaradi omejitev ob protikoronskih ukrepih naj bi bila to prva prava sezona brez občutnih omejitev pri obisku.

»Novembra 2019 smo imeli odprtje fontane, že kmalu pa se je začela epidemija, zaradi katere smo imeli seveda vse zaprto. Lani je bilo že nekoliko bolje in smo prodali 7000 kozarcev vina in brezalkoholnih napitkov iz fontane. Predvsem pa se ob naši fontani ljudje dobro počutijo in se tudi lepo zabavajo. V dveh letih se nam še ni zgodilo, da bi imel zaradi pretiranega pitja kdor koli kakršne koli težave, saj pri nas spodbujamo kulturno pitje in ne pijančevanja,« nam pove Bogdan, ki je zelo ponosen na to, da jim je uspelo združiti lokalne vinarje in z njimi ustvariti to lepo vinsko zgodbo.

Tudi hoja po žerjavici

Kot vsako leto bodo na posestvu Sončni raj tudi letos pripravili številne dogodke, od medenega dneva, martinovanja, postavitve klopotca, koncertov in degustacij pa vse do hoje po žerjavici, s katero se da, kot zagotavlja njen organizator Bogdan Mak, prečistiti nezaželene miselne vzorce z elementom ognja in prebuditi življenjsko energijo.

15 hektarov meri posestvo, ki ga skrbno obdelujejo.

Na posestvu Sončni raj imajo še veliko načrtov. Tako že nastajajo rastlinjaki za gojenje industrijske konoplje, naravni bazen, dodatne hiške v letovišču in center dobrega počutja za obiskovalce Nesting resorta.

Čebelji zipline

Leteči bar vam dostavi letečo hrano.