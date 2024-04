Iz Ljubljanice potegnili za tono odpadkov (FOTO)

Pod okriljem Društva za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenske potapljaške zveze (SPZ) je v soboto, 20. aprila, potekalo že 33. čiščenje Ljubljanice in njenih nabrežij. V okviru akcije, ki jo je sedmič zapored podprlo tudi podjetje Spar Slovenija, so potapljači ponovno zavihali rokave in Ljubljanico očistili za približno tono odpadkov.

V sklopu ekološko-čistilne akcije Ljubljanica 2024 se je okoli 100 potapljačev, ribičev, gasilcev in ostalih prostovoljcev lotilo čiščenja Ljubljanice in njenih nabrežij vse od Ribiškega doma Barje na Livadi pa do Tromostovja. Pri tem so iz nje potegnili za okoli tono odpadkov, med njimi tudi predmete, ki izvirajo iz prekrškov ali kaznivih dejanj. Na dogodku so bili prisotni tudi policisti, ki so skušali ugotoviti, s katerim morebitnim kaznivim dejanjem je bil posamezen predmet povezan. Vse najdene odpadke iz struge Ljubljanice so na koncu s pomočjo podjetja KPL razstavili na Čevljarskem mostu, kjer so bili na ogled mimoidočim.

Tudi letošnjo, že tradicionalno 33. čistilno akcijo so organizatorji popestrili s kulturnim programom, ki je vključeval predstavitve potapljaških in drugih društev ter predstavo Povodnega moža in Urške, ki sta se podala v globine Ljubljanice in tako simbolično prikazala kritičnost našega odnosa do okolja ter ravnanja z naravo. Dogodek se je zaključil s tradicionalnim druženjem pri Ribiškem domu Barje, kjer so zbrani izvedli še analizo uspešnosti celotne akcije.

Predsednik Društva za podvodne aktivnosti Vivera Miro Potočnik je zaključek akcije pospremil z naslednjimi besedami: »Veseli me, da je bila čistilna akcija tudi letos uspešno izpeljana kljub nepredvidljivemu vremenu. Še bolj pa, da ob vsakoletni akcijo opažam manj smeti. Ko smo pred 33.leti začeli s čiščenjem, smo nabrali za štiri tone smeti, letos pa smo pristali na malo manj kot toni. Prvič smo se tudi spustili pod ljubljansko tržnico in tam dvignili odpadke, ki nam jih leta prej ni uspelo. Naš načrt je, da prihodnje leto nadaljujemo še dlje, kar nam omogočajo tudi podporniki, kot je Spar Slovenija.«