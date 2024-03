Iz Ljubljane sporočili žalostno vest, umrl oče muftija Grabusa

V 81-letu je umrl Mujo Grabus, oče nekdanjega dolgoletnega muftija v Ljubljani in sedanjega sarajevskega muftija Nedžada Grabusa. Grabus je umrl v Travniku, kjer je veljal za »vzornega državljana« in očeta sarajevskega muftija.

Na osmrtnici, ki so jo objavili na portalu Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani, ki ga vodi Nevzet Porić, je zapisano, da so med užaloščenimi Grabusova soproga, dva sinova in hčerka z zakonci, osem vnukov in mnogo drugih.

Užaloščeni družini po muslimanskem verovanju želijo, »da jim vzvišeni podari sabur«. Sabur pomeni potrpežljivost oziroma, »da ob prenašanju življenjskih neprijetnosti - zaradi slabih izkušenj ali hudih skušnjav - ne podležemo strahu in nemiru«.

Aktualni sarajevski mufti Nedžad Grabus je bil od leta 2006 do imenovanja muftija v Sarajevu leta 2021 mufti Islamske skupnosti v Sloveniji. Po petnajstih letih delovanja ga je junija 2021 nasledil mufti Nevzet Porić, ki je začel delovati v novozgrajeni in prvi mošeji pri nas.