Pri Mrzlici sta se izgubila dva mladoletnika

Ob 17.18 je na območju Zabukovice proti Mrzlici v občini Žalec stekla iskalna akcija za dvema mladoletnima osebama. Gasilci PGD Matke, Prebold - Dolenja vas - Marija Reka in Griže so skupaj z GRS Celje in KZS SIP3 odšli na iskanje pogrešanih oseb. Obveščene so vse pristojne službe, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



S PU Celje pa so sporočili, da iščejo fanta stara 14 in 15 let. Oba sta oblečena v pohodna oblačila. S seboj imata nahrbtnika. Pozivala je vse za pomoč, kasneje pa sporočila, da so oba našli pod vrhom Mrzlice.

