Investicijska priložnost ali predrznost? Sedem kvadratnih metrov prodaja za 83 tisoč evrov (FOTO)

Ko smo že mislili, da nas noben nepremičninski oglas ne more več presenetiti, se vsake toliko časa na spletnih straneh pojavi kakšen oglas, ob katerem ostanemo odprtih ust.

Eden izmed takšnih je oglas za sedem kvadratov veliko sobo, ki jo prodajajo za neverjetnih 83 tisoč evrov. Izračun kaže, da je prodajalec kvadratni meter sobe ocenil na vrtoglavih 11.857 evrov, kar je več kot znaša cena za kvadratni meter v ljubljanskih elitnih novogradnjah.

V oglasu piše, da se soba nahaja v petem nadstropju stanovanjskega bloka, ki je bil zgrajen leta 1963. V oglasu prodajalec navaja, da gre za lepo urejeno sobo na Ruski ulici s skupnim WC-jem in kopalnico. Mesečni stroški znašajo od 50 do 60 evrov. V nadaljevanju še dodaja, da je soba opremljena, v sobi je na voljo pralni stroj, priročna kuhinja in drobni inventar. V stanovanju je optični internet. »V souporabi kopalnica, wc, hodnik, balkon, kolesarnica. Parkiranje na javnih površinah v bližini. Avtobusna postaja v neposredni bližini. Stanovanje je locirano nasproti parka Tivoli v bližini Celovške ceste in neposredni bližini centra. Trenutno je v sobi najemnik, ki po želji lahko tudi ostane. Odlična investicijska priložnost.«