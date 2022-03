Ko je pandemija koronavirusa za nekaj časa zaustavila turizem po svetu, je brez dela ostal tudi Jan Podgornik iz Mošenj na Gorenjskem. Štiriintridesetletni alpinistični inštruktor, športni plezalec, turni smučar, nekdanji biatlonec, tekač na smučeh in na splošno vsestranski športnik je bil zaposlen v eni od outdoor agencij na Bledu, ob tem pa je lahko živel precej pustolovsko življenje in odkrival vrhove in stene po vsem svetu. Gene za avanture je vsekakor dobil od staršev. Njegova mama je bila priljubljena vrtnarica in ultramaratonka Ruth Podgornik Reš, ki jo je pred desetimi leti vzel plaz ...