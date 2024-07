Incident na letovanju mladih Slovencev v Poreču: vzgojitelj napadel 12-letnika

Na Zvezi prijateljev Maribor (ZPM) so zapisali, da se je 1. julija v Počitniškem domu (VIRC) Poreč zgodil incident, ko je vzgojitelj zaradi vpitja 12-letnika uporabil fizično silo.

Dogodek obžalujejo in dodajajo, da takšnega incidenta v svoji 71-letni zgodovini ne pomnijo. Vzgojitelju so izrekli interno prepoved sodelovanja in udeležbe v letovanjih ali drugih programih, ki jih izvaja ZPM.

Objavljamo celotni zapis sekretarja zveze ZPM Maribor Božidarja Raušla, kjer pojasnjuje ozadje dogodka, ki jih je nadvse pretresel:

Zveza prijateljev Maribor (ZPM) že od začetka šestdesetih let minulega stoletja izvaja letovanja, od tega jih 36 let izvajamo v počitniškem centru v VIRC v Poreču. V VIRC-u vsako leto letuje več kot 1600 otrok in skupaj več kot 200 spremljevalcev oz. vzgojiteljev, ki spremljajo otroke in zanje 11 dni organizirajo raznolike aktivnosti.

V ponedeljek, 1. julija 2024, se je v 1. Izmeni zgodil incident, ko je vzgojitelj neprimerno reagiral na kršitev hišnega reda centra s strani 12-letnega otroka, učenca 6. razreda osnovne šole. Pri kršitvi je šlo za otrokovo vpitje, za nekatere druge prisotne je bilo le-to moteče kričanje v bivalnem delu VIRC-a, katerega so prisotni vzgojitelji želeli preprečiti.

Vzgojitelj, ki sicer ni bil matični vzgojitelj skupine otrok, je pri reakciji na otrokovo obnašanje uporabil fizično silo, kar je skrajno neprimerno in ravnanje ocenjujemo za zavržno. Zato smo v skladu z lastnim Kodeksom etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja, ob izrečenem ukrepu pedagoške vodje letovanja, vzgojitelja nemudoma oddaljili iz objekta in ga napotili domov.

Starše smo takoj obvestili o tem incidentu in se otroku in staršem opravičili.

Otrok je po pregledu pri zdravniku, na lastno željo in po dogovoru vodstva izmene s starši otroka, nadaljeval z letovanjem.

Zveza prijateljev mladine Maribor je začela postopke, ki jih ima opredeljene v svojem Kodeksu etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja, prav tako smo incident prijavili pristojni Policijski postaji v Mariboru, ki bo lahko opravila razgovore, ko se otrok vrne z izmeno v Maribor.

Po končanih internih postopkih, ko se izmena vrne domov, bodo skozi naše predpisane postopke zbrane vse informacije. Že sedaj pa lahko potrdimo, da je vzgojitelju izrečena interna prepoved sodelovanja oz. udeležba v letovanjih ali drugih programih, ki jih izvaja ZPM.

Zelo obžalujemo incident, ki meče slabo luč na našo organizacijo in vse dosedanje delo, vodstvo in vzgojitelje, ki vsako leto opravijo odlično delo, kar nam vsako leto potrjujejo tako otroci kot starši. Varnost in dobro počutje otrok nam je vedno na prvem mestu. Vzgojitelji začetniki morajo že vrsto let pred samim odhodom na letovanje sodelovati pri 14 urah strokovnih predavanj, ob tem pa opravijo posamični razgovor s pedagoškim vodstvom izmene, ki opravi končni izbor vzgojiteljev.

V svoji 71-letni zgodovini ne pomnimo takšnega incidenta, zato nas je še toliko bolj pretresel, saj vsako leto uspešno organiziramo široko paleto mestnih programov in letovanj za otroke.

Za ZPM Maribor

Božidar Raušl, sekretar zveze