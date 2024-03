»In to je tisto, kar nas najbolj boli, ta ignoranca, da so na gluhi za naše klice«

Na parkirišču pred Zdravstvenim domom (ZD) Metlika je popoldne nekaj sto ljudi s protestom izrazilo nasprotovanje nameram po krčenju nujne medicinske pomoči v občini. Slednjo po prepričanju vodstva občine načrtuje ministrstvo za zdravje, kateremu so danes na protestu sporočili, da na to nikakor ne bodo pristali.

Kot je povedala metliška županja Martina Legan Janžekovič, vlada načrtuje reorganizacijo mreže nujne medicinske pomoči, ki med drugim predvideva vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov, pri čemer bo Metliki najbližji urgentni center v Črnomlju. Tako želi po besedah županje ministrstvo razbremeniti obstoječe urgentne centre, pri čemer pa obstaja resna bojazen, da se bo na dolgi rok obdržala le mreža satelitskih centrov, drugje pa se bo obseg nujne medicinske pomoči krčil oz. zmanjševal.

Zato je županja februarja ministrici za zdravje poslala dopis z zahtevo po pojasnilu o dolgoročni obliki zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva v občini Metlika. V odgovoru, ki ga je občina prejela 1. marca, »ni bilo zaznati zavezujoče namere, da do zmanjšanja obsega zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči ne bo prišlo«. S tem pa se po besedah županje v občini ne strinjajo in želijo jasno zagotovilo, da bo metliška enota nujne medicinske pomoči še naprej »dolgoročna strateška točka za neprekinjeno izvajanje nujne medicinske pomoči s stalno navzočim zdravnikom«.

Pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino

Spomnila je, da je na nedavni izredni seji tudi občinski svet izrazil ostro nasprotovanje nameram ministrstva in zahteval sestanek z ministrico, a do njega ni prišlo. »In to je tisto, kar nas tudi najbolj boli, ta ignoranca, da so na ministrstvu gluhi za naše klice,« je dejala zbranim.

Opozorila je, da v občini ne bodo pristali na nobeno zmanjševanje nujne medicinske pomoči. Če bi v občini prišlo do krčenja nujne medicinske pomoči, so po njenih besedah pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino. Še vedno zahtevajo tudi sestanek z ministrico.