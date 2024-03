Igor Kadunc razgalil dogajanje na RTV: Novinarka ne gre v pokoj, za odhod bo dobila kar deset plač

V sredo je znana televizijska voditeljica Vida Petrovčič naznanila, da se poslavlja od nacionalne televizije. Njen novinarski kolega Jože Možina je na omrežju X zapisal, da odhaja v pokoj in dodal, da je včeraj posnela svoj zadnji intervju. A Igor Kadunc, nekdanji generalni direktor nacionalne televizije, na facebooku razkriva drugačno ozadje njenega odhoda.

Kadunc pravi, da je Petrovčičeva ena izmed 19 zaposlenih, ki jih je uprava z njihovim soglasjem razglasila za tehnološki višek in jim dodano namesto treh dodelila kar deset plač.

»Ne, ne morem iz svoje kože. Takoj zjutraj prebral, da odhaja Vida Petrovčič v "pokoj". Kar pač ni res! Ona je ena izmed 19 zaposlenih na RTV, ki jih je Uprava z njihovim soglasjem razglasila za tehnološki višek in jim dodelila namesto 3 kar 10 plač. To je resnica. Ali njihovega delovnega mesta RTV ne potrebuje več, ali niso mogli najti zanje drugega delovnega mesta znotraj celotne RTV, s tem vprašanjem bi se moral ukvarjati Svet in upam tudi policija, ker gre za evidentno zapravljanje javnega denarja,« je zapisal Kadunc.

Dodal je še, da je Miša Molk vsem jasno povedala, da bi bil to edini pravi postopek in da se je Molkova darilu odpovedala in ponosno zavrnila formalno pravilno ponujeno začetniško delovno mesto. »Od kod mi podatki? Ja, spet gre za informacije javnega značaja. Le zneskov mi še niso dali, ker se to ve, ko se izplača. Če pa kje manjka 400, ali morda celo 500 tisoč evrov za program, recimo na Valu 2020 ali Arsu, pa povprašajte Upravo, zakaj je podarjala avte kar tako,« je še dodal Kadunc in objavil z imeni.

Pod Kadunčevo objavo so se zvrstili številni komentarji, sam pa je dodal še: »Da se popolnoma razumemo. Ne obsojat tiste ki so darilo sprejeli! Za obsojat je tiste, ki so ponujali in dajali!«