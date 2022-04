Hudo nevaren virus grozi otrokom: če se pojavijo ti simptomi, otroka takoj odpeljite k zdravniku

»31. marca je iz Škotske prišla vest o petih primerih otrok z akutnim vnetjem jeter, v starosti od treh do petih let. Kmalu so ugotovili, da so letos imeli kar 13 takšnih primerov, prej pa v povprečju štiri primere letno,« je danes minister za zdravje Janez Poklukar. Kasneje so postregli s podatkom, da je bilo takšnih primerov že 74. Nekateri zaradi bolezni potrebujejo presaditev jeter, poročajo pa tudi o eni smrti.

Kaj povzroča akutni hepatitis, še ni znano, Poklukar pravi, da so lahko povzročitelji virusi, drugi patogeni ... Aktivirani so strokovnjaki pri CDC, ECDC, svetovni zdravstveni organizaciji.

Poklukar pojasnjuje, če pediater ugotovi korelacijo ali verjetno možnost za akutno vnetje jeter, tega otroka pošlje v regionalno bolnišnico, tam pa po posvetu z infekcijsko ali s pediatrično bolnišnico stečeta namestitev in ostala diagnostika, ki je potrebna. V Sloveniji so aktivirane vse institucije, ki spremljajo to področje: v središču je center za nalezljive bolezni z dr. Mariem Fafanglom, inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete, po potrebi NLZOH.

Če opazite te simptome, takoj k zdravniku

V Sloveniji so do zdaj obravnavali en primer, ki ustreza definiciji akutnega vnetja jeter, a je šlo v konkretnem primeru za blag potek bolezni. Otrok uspešno okreva in je v domačem okolju, pravi minister za zdravje. Pri tem starše poziva, da so pozorni na simptome: rumenica (zlatenica), (belo) svetlo blato ali temen urin. To so prvi znaki, da otroka peljete pediatru, tam pa bodo sledili ustrezni ukrepi.

Opozarja še, da je to izredno redka bolezen, ki še ni razširjena, ukrepi za preprečevanje razširjanja pa so enaki kot so pri drugih virusih: higiena rok, higiena kašlja in ustrezna razdalja.

Pri slovenskem otroku niso potrdili virusa

Več o slovenskem primeru je povedala Tatjana Mrvič iz UKC Ljubljana. Potrdila, da so obravnavali primer otroka, starega več kot 10 let, ki je imel prebavne težave in je verjetno imel akutni hepatitis (virusa niso potrdili). Imel je blažji potek (lažje simptome), dva dni je bil hospitaliziran: »Otrok je doma in brez težav.« Mrvičeva zagotavlja, da bodo v primerih suma na omenjeno okužbo otroci hitro prišli do obravnave.

Kako poteka zdravljenje? Podporno, lajšajo simptome. Otroci, če bi šlo za hujši potek, bi bili nameščeni v centrih za bolezni jeter. Glede na resnost bolezni pa bi se izvajalo ukrepe, v skrajnem primeru pa se lahko presadijo jetra.