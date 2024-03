Hudo bolnega so zvlekli na sodišče, družina je le nemo gledala nastalo situacijo: »Vsi so jokali«

V začetku letošnjega leta je sojenje domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana zaznamovala nekaj tednov dolga gladovna stavka njenega domnevnega vodje Klemna Kadivca. Ta je na njegovo zdravje že tako slabo vplivala, da razpravljajočemu ljubljanskemu okrožnemu sodniku Tomažu Bromšetu ni preostalo drugega, kot da po zaslišanju dveh sodnih izvedencev Kadivca za nekaj časa izloči iz sojenja. Pa četudi gre za zelo obsežno, varnostno občutljivo in odmevno kazensko zadevo. Zato v oči še bolj zbode zgodba, ki jo razkrivamo tokrat. Skoraj istočasno, in to med sodno stavko, ko so sodniki napove...