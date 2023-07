Hude posledice neurja: veter podiral drevje, v Šmarju pri Jelšah razkril šolo (FOTO)

Močan nevihtni sistem je po torkovem večernem neurju danes znova prešel Slovenijo. Veter je podiral drevje in odkrival strehe. O težavah poročajo iz večjega dela države, največ pa z vzhoda. V Mozirju pa sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi. Na jugu in jugovzhodu je klestila tudi debela toča.

900 izrednih dogodkov Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je v popoldanskem času nevihtna linija prinesla zelo močne sunke vetra, ponekod so bile izrazite tudi nevihtne celice s točo in udari strel. Od nekaj čez 14. do 17. ure so zabeležili približno 900 izrednih dogodkov. Največ, in sicer 265 na območju regijskega centra Celje. Sledijo Ljubljana z 204, Kranj s 151 in Maribor z 78 dogodki.

V Celju je popoldansko neurje z močnim deževjem in vetrom razkrilo streho nogometnega stadiona Z'dežele. Škodo je povzročilo tudi na križišču Čopove in obvoznice pri dvorcu Lanovž, kjer je kar veliko dreves ob železnici ostalo brez vrhov.

Neurje je prizadelo tudi Občino Šmarje pri Jelšah. Občina je namreč na svoji strani na Facebooku objavila fotografije razdejanja, ki ga je silovit veter povzročil na tamkajšnji osnovni šoli, s katere je odnesel del strehe skupaj s sončnimi celicami. Ob tem so na občini dodali, da je o razsežnostih nastale škode trenutno še težko govoriti.

V Žalcu je veter podrl več dreves, v krajevni skupnosti Šempeter pa je precej vejevja na cestah. Občino Šoštanj, kjer jim je neurje že v torek zvečer podrlo veliko dreves in razkrilo več streh na objektih, pa je zajel močan dež. Močno neurje je zadnja dva dni zajelo tudi Vitanje.

Neprevozna cesta Črna na Koroškem-Podpeca. FOTO: Bralka Maja

Na več cestah po državi je zaradi podrtega drevja oviran promet, nekatere ceste so zaprte, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi podrtega drevja je zaprta cesta Velenje–Polzela, cesta Kamnik–Duplica je zaprta na kamniški obvoznici pri Perovem, cesta Ptuj–Ormož pa pri Spuhlji.

Kot poročajo mediji, je veter povzročal težave tudi v Ljubljani, kjer je s Plečnikovega stadiona veter izruval strešno kritino in jo odpihnil na vozišče ter pločnik. Prav tako je veter zlomil drog javne razsvetljave, ki je padel na avto.

Veter o vsej Gorenjski podiral drevesa, lomil veje in odkrival strehe

Neurje se je danes zgodaj popoldne najprej razbesnelo na zahodu države. Kot so za STA povedali na regijskem centru za obveščanje, je v teku vrsta intervencij. Veter je namreč po vsej Gorenjski podiral drevesa, lomil veje in odkrival strehe. Na terenu je tako večje število gasilcev.

Prav tako je neurje na Gorenjskem povzročilo težave v preskrbi z električno energijo. Kot so sporočili iz Elektra Gorenjska, je neurje povzročilo kratkotrajne prekinitve v dolini Radovne, okolici Posavca, Tržiča ter v vaseh pri Preddvoru.

V Preddvoru je na terenu vseh okoli 30 razpoložljivih prostovoljnih gasilcev, je za STA povedal tamkajšnji župan Rok Roblek. »Prišel je tako čuden vrtinec vetra, da so po ulicah leteli smetnjaki, z objektov je odnašalo dele opažnih sistemov, padala so tudi stoletna drevesa,« je pojasnil župan.

Med najbolj kritičnimi bo sanacija ostrešja na preddvorskem vrtcu, kjer je močan sunek vetra podrl gradbeni oder na sončno elektrarno na strehi vrtca. Otroci, ki so bili v tem času v vrtcu, sicer niso bili ogroženi, saj so paneli predrli le zgornjo plast kritine, vendar pa bo pri odstranjevanju in sanaciji poškodovanih panelov treba paziti, da ne bi prišlo do kakšnih težav z elektriko. Kratkotrajno je bila v času neurja prekinjena oskrba z elektriko približno 5000 uporabnikom. Ekipe so na terenu in odpravljajo okvare, trenutno je motena oskrba približno 340 uporabnikom. Vzpostavitev oskrbe z električno energijo pričakujejo do večernih ur.

Na območju Elektra Ljubljana trenutno brez elektrike okoli 4300 uporabnikov

S težavami pri oskrbi z elektriko se po dveh zaporednih nevihtnih dnevih srečujejo tudi na območju Elektra Ljubljana, kjer je trenutno brez elektrike okoli 4300 uporabnikov, in sicer zlasti na območju severno od Ljubljane.

Komunalno podjetje Kamnik, kjer je neurje prav tako povzročilo škodo večjih razsežnosti, občane obvešča, da je prišlo do množičnega izpada električne energije in podiranja dreves. Zagotovili so, da so vse njihove ekipe že na terenu, občane pa pozivajo, naj pitno vodo do preklica preventivno prekuhavajo, v primeru povečane motnosti, pa naj jo pred prekuhavanjem tudi prefiltrirajo.

Današnje popoldansko neurje je ponekod prineslo tudi točo. O debeli toči poročajo uporabniki portala neurje.si s Kočevskega in iz Bele krajine.