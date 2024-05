Obveščen preiskovalec letalskih nesreč: zgodila se je nesreča jadralnega padalca

Kranjski policisti so bili v sredo okoli 12. ure obveščeni, da se je pri pristanku na območju Preddvora poškodoval 41-letni jadralni padalec. Jadralni padalec je vzletel na Zaplani in pri pristajanju v bližini jezera Črnjava v Preddvoru s padalom zadel veje drevesa ter z višine padel na tla. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so dogodek ustrezno dokumentirali.