Huda ura: družina s šestimi otroki ostala brez strehe (FOTO)

Po četrtkovih rdečih opozorilih zaradi obilnih padavin v noči na petek se danes zdi, da so jo marsikje odnesli bolje od pričakovanj. A žal niso imeli vsi te sreče.

Z območja občine Nova Gorica so danes večkrat klicali na pomoč. Močan veter je odkril dve strehi stanovanjskega objekta, poročali pa so tudi o podrtih drevesih na cesti Čepovan–Lokovec. Na pomoč so priskočili gasilci PGD Čepovan, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Družini, v kateri je šest otrok, je veter močno poškodoval streho hiše. FOTO: Andrej Biaggio, CZ

Z Mestne občine Nova Gorica razkrivajo, da je silovit veter razkril streho stanovanjske hiše, v kateri prebiva družina s šestimi otroki.

»Petnajst gasilcev PGD Čepovan in poklicne Gasilske enote Nova Gorica ter pet pripadnikov civilne zaščite je družini že priskočilo na pomoč. Odstranjujejo odpadlo pločevino s strehe, nato pa bodo na streho namestili ponjavo.«

Intervencija je stekla zjutraj, saj zaradi vetra prej to ni bilo mogoče. »Večji del hiše je dodobra namočen,« so sporočili s Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica.

Kakšno vreme nas čaka

Ponekod po državi še vedno naraščajo reke. Izpostavljajo Dravo, ob kateri je Agencija RS za okolje za dopoldne napovedovala poplave večjega obsega. Poleg te omenjajo še Savo: »Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok. Sava bo v Šentjakobu dosegla pretok okoli 1300 m3/s. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države.«

Danes bo ponekod po državi še občasno deževalo, lahko tudi zagrmi, sobota pa bo večinoma suha. A že v nedeljo naj bi nas dosegla nova fronta in nas namočila.

