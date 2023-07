Huda neurja: na pomoč prihaja Slovenska vojska

Obrambni minister Marjan Šarec se je danes v Šentjurju srečal s tamkajšnjim županom Markom Diacijem, predstavniki civilne zaščite in gasilci, ki so ga seznanili s stanjem po današnjem neurju v Šentjurju. Šarec je napovedal, da bo Slovenska vojska v sredo priskočila na pomoč občini. Diaci škodo po neurju ocenjuje na več milijonov evrov.

Marijan Šarec FOTO: Matej Družnik

Vojaki bodo na pomoč v Šentjur prišli iz Vojnika, ki mu neurje prejšnji teden prav tako ni prizaneslo, je v izjavi za medije dejal minister Šarec. Ponovil je, da bo država občinam, ki so bile prizadete v neurjih, povrnila intervencijske stroške, prejele bodo tudi do 20 odstotkov sredstev za nujno sanacijo.

Podrtih je več kot 200 dreves

Župan Diaci je dejal, da je Občino Šentjur zajelo močno neurje z vetrom, nalivom in točo, podrtih pa je več kot 200 dreves. Meni tudi, da so na delu podnebne spremembe in da se bo treba na njih tudi navaditi. V občini je odkritih okoli 30 streh, kritje samo ene strehe pa stane 30.000 evrov, je dodal.

Po besedah Diacija je neurje največ škode povzročilo v krajevni skupnosti Ponikva, in sicer v naseljih Ostrožno, Slatina, Zagaj in sam center Ponikve.

