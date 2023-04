Hrvati šokirani v eni od slovenskih restavracij, ko so dobili račun

Nedavno smo pisali o vrtoglavih cenah na hrvaški obali, ko so Slovenci za porcijo jadranskih lignjev plačali 28 evrov, za pico 13 evrov, za liter mineralne vode 5,5 evra in za ledeni čaj in sok po 4 evre. Zdaj hrvaški mediji Net.hr pišejo o cenah v eni od celjskih restavracij v mestnem jedru, ko so bili hrvaški gostje pozitivno presenečeni ob pogledu na račun. »Ali se jim je zmešalo?« je zapisala Hrvatica po obedu v Celju in primerjala cene s hrvaškimi.

»Na računu je vse, kar smo naročili, pojedli in popili – štiri glavne jedi, dve predjedi, pivo, domači ledeni čaj in liter mineralne vode. Vse skupaj nas je prišlo 58,10 evra,« je zapisala in dodala, da je bila presenečena, saj so pričakovali bistveno višji znesek.