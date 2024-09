Hrastniški Miramar napadata plevel in plesen

Villa de Seppi velja za najznamenitejšo stavbo v občini Hrastnik. S svojo zgodovino in videzom je ena izmed markantnejših zgradb in je izrednega pomena za kraj, saj je tesno povezana z industrijsko tradicijo in vpeta v identiteto kraja. Iz arhitekturnega vidika gre za redek in izjemno kakovosten primer meščanske vile, umeščen v izrazito industrijsko okolje. Žal pa je njen videz že leta klavrn. Stavba je prazna, zapuščena. Na oknih so polomljene žaluzije, odpada omet, opaziti je plesen, razpokano zidovje, raste plevel, na nekaterih delih pročelja celo drevje.

Vila, imenovana tudi Steklarski grad, je bila zgrajena med letoma 1892 in 1894 kot letno bivališče Emme de Seppi, hčere lastnika hrastniške kemične tovarne Franza Gossletha. Eden od zgledov pri zasnovi vile je dvorec Miramar v Trstu, vidni pa so tudi vplivi drugih tržaških vil, ki so si s slogom prizadevale za historično navezavo na srednjeveške gradove. Načrte za objekt pripisujejo arhitektu Leonardu Fontenuttiju.

Župan Marko Funkl in direktor Matevž Fazarinc ob primopredaji znamenitega objekta. FOTO: Občina Hrastnik

Njena zgodovina je tesno povezana z bogato dediščino steklarstva v občini.

Kaj bi z njo?

Villa je bila dolga leta v lasti Steklarne Hrastnik, ki sicer stoji nasproti, na drugi strani ceste skozi Hrastnik. Pred časom sta bila v njej prodajalna in salon izdelkov Steklarne, kasneje so ju zaprli. Stavba je samevala, saj nihče ni vedel, kaj pravzaprav bi z njo. Na voljo je bila za najem, in sicer za 1 evro na leto. Zamisli, kaj bi z objektom, že tako ni bilo ravno v izobilju, še večja ovira pa je bila obnova. Nikogar ni mikalo, da bi vložil visoka sredstva, ki jih takšen objekt nujno potrebuje. Stavba je bila slabše vzdrževana tudi zaradi visokih stroškov, od elektrike do ogrevanja. Kljub nekaterim nameram se ni premaknilo nič.

Zdaj pa se je za ugriz v kislo in drago jabolko odločila Občina Hrastnik. S Steklarno so podpisali pogodbo o prenosu lastništva, stavba je tako prvič v zgodovini prešla v javno last. »Stavba je nedvomno najbolj reprezentativen objekt Hrastnika in eden najbolj impozantnih v celotni zasavski regiji. Niti v Sloveniji ni veliko podobnih objektov, zato smo že več let čakali primerno priložnost, da s Steklarno sklenemo dogovor za zamenjavo lastništva. Ob tem se zahvaljujem Steklarni in direktorju Matevžu Fazarincu za posluh in sodelovanje. Občina s tem prevzema lastništvo in pripravo dokumentacije za postopno obnovo stavbe ter se pripravlja na prvo prijavo na večji razpis ministrstva za kulturo za najnujnejša dela na objektu. Današnji dan je tako izjemno pomemben za ohranjanje kulturne dediščine steklarstva in razvoj turizma v Zasavju,« pravi župan Marko Funkl.

1 evro bi stal najem za eno leto.

Podrobneje novembra

»Steklarna Hrastnik pozitivno gleda na to, da je Villa prišla v javno last, saj verjamemo, da bo na tak način za mogočno graščino ustrezno poskrbljeno. Odločitev je bila skupna z Občino Hrastnik. Sprejeta je bila z namenom ohranjanja njene kulturne vrednosti in omogočanja nadaljnjega razvoja. Vilo vidimo kot skupni projekt občine in Steklarne Hrastnik, saj je njena zgodovina tesno povezana z bogato dediščino steklarstva v občini,« o predaji pravi generalni direktor Matevž Fazarinc.

Kot je še dodal, bodo s prenosom lastništva zdaj odprte možnosti, da bo stavba na voljo širšemu občinstvu, ki bo lahko uživalo v njeni lepoti in kulturni dediščini. S podpisom pogodbe je Občina Hrastnik začela revitalizacijo objekta, podrobnejši načrti pa bodo predstavljeni novembra. S tem želijo vzpostaviti dodatne možnosti za razvoj turizma in prepoznavnost Hrastnika ter Zasavja.