Holcarji so se veselo zavrteli v Vitanju (FOTO)

Holcerija v Vitanju je tradicionalni turistični dogodek, na katerem obudijo nekatere šege, značilne za ta kraj, kjer se domačini večinoma ukvarjajo z lesom. Gozdarji oziroma holcarji, kot jih tam imenujejo, so rdeča nit vsakoletne etnološke povorke, na kateri prikažejo, kaj vse so počeli nekoč in kako danes poteka njihovo delo.

Vselej pa so se holcarji znali tudi poveseliti, zato brez glasbe tudi tradicionalne Holcerije ni. Tako je bilo tudi letos, ko je bilo glasbe še posebno v izobilju. Za uvod v družabni in glasbe poln večer so pripravili revijo narodno-zabavnih ansamblov, na kateri so nastopili ansambel Utrip, harmonikarka Lara Lorger Čarter, 5+Band, Trio Kamot, ansambel Štravs, duet Polonca in Klavdija, Gorenjski kvintet, Mitja kvintet in številni pevci in skupine: pevci Društva upokojencev Vitanje, Holcarji, pevke Društva kmetic Lipa Vitanje, Ljudski godci iz Pake nad Vitanjem, Koroški kvintet. Zaplesali so tudi člani Folklorne skupine Jurij Vodovnik iz Skomarja.

V Vitanju je zaigrala Laščanka Lara Lorger Čater.

Ansambel Štravs je poskrbel za dobro vzdušje.

Na tradicionalnem turističnem dogodku obudijo nekatere šege, značilne za Vitanje, kjer se domačini večinoma ukvarjajo z lesom.

»Pomembno je poudariti, da so se vsi nastopajoči odpovedali delu honorarja za pomoči potrebne, ki so jih prizadele letošnje poplave, enako se je dobrodelni noti pridružil gostinec Vaške krčme, nekaj pa se je nabralo tudi s prodajo srečk Turističnega društva Vitanje,« je povedal predsednik TD Vitanje Milan Pogladič, ki je tudi sam dolgoletni glasbenik, član družinskega ansambla Pogladič.

5+Band je poskrbel za nekaj dalmatinskega pridiha.

V Vitanju so letos za zabavo skrbeli tudi Modrijani, ki sta se jim na odru pridružila Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša, nastopil pa je tudi ansambel Zeme iz Koroške, katerega kar trije člani so bili prav tako žrtve ujme in nekaj dni odrezani od sveta. Kljub vsemu stresu in škodi, ki jih je doletela, so se odločili, da bodo nastopili na vitanjski Holceriji. Plesalo pa se ni le pod odrom, temveč tudi na odru. V Vitanje so namreč prišli tudi prvaki in člani Breakdance skupine Cele Attack, ki so na holcarskem odru zaplesali ob moderni breakdance izvedbi slovenske polke in ustvarili evforično vzdušje.