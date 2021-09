Hojs pod plazom kritik, poslanka celo oblekla majico z napisom »Zlovenijo čutim«

Še vedno odmeva torkova izjava

Notranji ministerje danes v Bruslju ob predstavitvi prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju notranjih zadev odboru Evropskega parlamenta slišal vrsto kritik zaradi nedavne izjave notranjih ministrov o Afganistanu. Hojs meni, da so kritike evropskih poslancev odsev njihove bolečine, ker za nekatere stvari niso pristojni.Minister se je po koncu razprave na kritike odzval z besedami, da so zagovorniki bolj odprtih vrat v Evropo pač bolj glasni in imajo več medijskega prostora ter da so kritike evropskih poslancev odsev njihove bolečine, ker za nekatere stvari niso pristojni.Hojs je članom odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve sicer uvodoma najprej predstavil ključne prednostne naloge: vzpostavitev dobro delujočega schengenskega območja, celostno upravljanje migracij, zagotavljanje visoke stopnje varnosti v EU in sodelovanje z Zahodnim Balkanom.Ob tem je izpostavil, da so te prioritete opredelili aprila, poleti pa sta odjeknila kolaps v Afganistanu, kjer so talibani ob umiku ameriških vojakov prevzeli oblast, in kriza zaradi migracij preko Belorusije v EU, katere nevarnost je po njegovih besedah podcenjena.Pričakovano je tudi v današnji razpravi še odmevala torkova izjava notranjih ministrov unije s poudarkom na preprečevanju nenadzorovanega pritoka nezakonitih migracij iz Afganistana. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je v sredo izrazil razočaranje, ker članice EU niso pripravljene sprejeti prosilcev za azil iz Afganistana.Hojs je v odzivu na kritike že v uvodnem nastopu opozoril, da takšni pritiski otežujejo rešitve, sprejemljive za vse. Izpostavil je, da je bila izjava sprejeta soglasno in da je izjemno uravnotežena. Poudaril je tudi, da nihče ne želi ponovitve krize leta 2015, ko v EU niso vstopali samo ranljivi.Nato so številni evropski poslanci tudi v vprašanjih kritizirali to izjavo in ravnanje EU.iz desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) je opozoril, da v izjavi kljub nekaterih prizadevanjem manjka poziv k napredku pri migracijskem paktu. Hojs je odgovoril, da je mešati razpravo o paktu in Afganistanu neumestno ter da je preboj glede pakta v času slovenskega predsedovanja nerealen in da ne želi v izjavo zapisati nečesa, česar ne bo mogoče uresničiti.iz vrst evropskih socialdemokratov (S&D) je opozoril, da izjava ni zelo spodbudna in da bi EU morala storiti veliko več. Pozval je k uporabi direktive o začasni zaščiti in vzpostavitvi humanitarnih koridorjev.Hojs je oboje zavrnil. Odpiranje humanitarnih koridorjev bi bil po njegovih besedah napačen signal, saj da ni problem samo Afganistan, temveč je v Afriki še precej več potencialnih migrantov oziroma beguncev, zato je neodgovorno milijone in milijone ljudi vabiti v Evropo. Odločno je tudi zavrnil kritike, da EU ljudem v Afganistanu ne pomaga.iz vrst liberalne Renew je menila, da se notranji ministri niso dogovorili o ničemer in da bi jih bilo treba zapreti v sobo, dokler se ne dogovorijo. To je ponazorila z besedami, da je v otroštvu mama ni pustila ven, dokler ni naredila domače naloge.Hojs je evropski poslanki odgovoril, da je tudi njemu mama dala naloge, ni mu pa pri desetih letih dajala Einsteinovih enačb, ampak naloge, primerne njegovim letom. Ministri so po njegovih besedah svojo nalogo v torek opravili z odliko in zagotovili velik dosežek. Poslanka iz vrst evropske levice, ki si je za razpravo s Hojsom oblekla rdečo majico z napisom "Zlovenijo čutim #stoppushbacks", pa je opozorila na nasilno vračanje prebežnikov iz Slovenije in Hrvaške v BiH ter Hojsu prinesla črno knjigo poročil o nasilnem vračanju.Hojs je odvrnil, da so akcije evropske levice podobne akcijam levice doma, in dejal, da je prebral odstavek v knjigi, v katerem je omenjen tudi sam, a ko je videl, koliko laži je na polovici strani, je knjigo zaprl in je ne bo več bral. Poslanki je še dejal, da je sramota, da nosi takšno majico.