Hekerji vdrli v sistem Holdinga Slovenske elektrarne. Dokumenti naj bi bili na prodaj na temnem spletu

Hekerji naj bi na temnem spletu prodajali dokumente, ki so jih pridobili s kibernetskim vdorom v sistem Holdinga Slovenske elektrarne v noči na soboto, 25. novembra. Pridobljene podatke po informacijah portala rtvslo.si prodajajo na dražbi, ki bo trajala sedem dni.

Izklicno ceno so postavili pri 20 bitcoinih, kar pri trenutnih cenah bitcoina znaša okoli 773 tisoč evrov.

Iz HSE-ja so za TV Slovenija pisno sporočili, da sodelujejo s pristojnimi organi in zato v interesu preiskave, ki še poteka, dodatnih informacij ne morejo podati. Poslovanje HSE-ja pa poteka nemoteno, so še zagotovili.

Da neuradno hekerji od HSE-ja v zameno za dokumente, ki so jih pridobili med napadom, zahtevajo milijonsko odkupnino v bitcoinih, je že konec novembra poročal novinar TV Slovenija Gregor Drnovšek. Odkupna cena naj bi bila približno en bitcoin za en gigabajt ukradenih podatkov. Koliko podatkov je bilo odtujenih, v HSE-ju niso želeli razkriti.

Zaklenil dostope

Po informacijah TV Slovenija so napadalci informacijski sistem družbe napadli z izsiljevalskim virusom Rhysida, ki je zaklenil dostope do sistema. HSE je po zanesljivih informacijah dobil tudi zahtevek za odkupnino ukradene dokumentacije.