Grožnje z 'masakrom' postale pravnomočne: Bizjak obsojen na pogojno kazen in psihološko pomoč

Ko je Irenej Bizjak - Vegan konec lanskega septembra grozil uredništvu Slovenskih novic, si najbrž ni predstavljal, da bo moral zaradi tega dve leti obiskovati psihološko posvetovalnico v okviru Društva za nenasilno komunikacijo. »Na to ne glejte kot na kazen, ampak kot na pomoč,« mu je smisel obiskovanja tovrstnih delavnic poskušala razložiti ljubljanska okrajna sodnica Ana Šuc Dečman, potem ko mu je izrekla petmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. In to skupaj z varnostnim nadzorstvom (obiskovanje posvetovalnice). »Jaz ne bi šel v društvo ... Ne bodo me spremenili,« ji j...