Grozljivo, na kaj je naletel v gozdu: Se vam zdi to normalno? (FOTO)

Na facebooku se je pojavil srhljiv prizor iz gozda, domnevno nekje z Golovca v Ljubljani. Iz kupa vej je narejena grmada, na njej pa ležijo in so obešene lutke dojenčki. Nekateri so obarvani z rdečo barvo, ki spominja na kri, na enem je narisan črni križ, nekaterim manjkajo okončine, drugi so obešeni za glavo ...

Kdo se je spomnil tega in kaj želi sporočiti? FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

S kakšnim namenom je bila zlovešča scena postavljena, nihče ne ve, a dejstvo je, da se je v zadevo vpletla tudi policija. »Policija je naveden dogodek zasledila na družbenih omrežjih, vendar točna lokacija ni znana. Prosimo pa vse, ki bi navedeni kraj prepoznali, da nas o tem obvestijo,« so nam zapisali (nelektorirano).

Ali gre za satanistični kult, za 'umetniško instalacijo' ... Večini komentatorjev se takšne 'razstave' ne zdijo sprejemljive, so se pa oglasili nekateri tudi z namigom, da bi lahko šlo za sceno iz Gozda strahov, ki ga organizirajo v Ljubljani. Tam so nam zanikali, da bi bilo to njihovo maslo.

»Ker smo na območju imeli Gozd strahov, smo ob naši poti dojenčke opazili tudi mi, vendar smo mislili, da so jih na pustno soboto postavili vaški otroci (najstniki) oziroma kakšen drug 'umetnik'. Podobni prizori na tem terenu namreč niso nič novega, so pa dojenčki naslednje jutro, ko smo pospravljali, že izginili. Za 'facebookovske strokovnjake' pa se ne obremenjujemo preveč, ker nas kot 'horor' adrenalinska izkušnja pretrese le malo grozljivih stvari,« so nam dejali.

