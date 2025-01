Evakuirali so 363 ljudi, 11 ranjenih dijakov so sprejeli v UKC Ljubljana, šest so jih prepeljali v urgentni blok. Eden je močno opečen in v kritičnem stanju, dva pa sta se poškodovala, ko sta skočila skozi okno v prvem nadstropju. To so grozljive posledice za stanovalce največjega dijaškega doma v Sloveniji, Doma Ivana Cankarja (DIC), ki je v nekaj stavbah na območju stičišča Poljanske in Roške ceste. Blizu je Ljubljanica, na drugem bregu slednje pa univerzitetni klinični center (UKC). Nekaj po včerajšnji četrti jutranji uri so začeli bežati iz stavbe B, v kateri je sicer tudi Hostel DIC; tr...