Kar so zdravstveni delavci napovedovali, se uresničuje. Potem ko so imeli že prejšnji teden v pediatrični urgentni ambulanti polne roke dela z bolnimi otroki, med katerimi je bilo največ primerov gripe tipa A, respiratornega sincicijskega virusa (RSV) in gripe tipa B, se trend nadaljuje tudi v tem tednu. Bralci so nas opozorili, da je v lekarnah, predvsem po Ljubljani, huda gneča, večina pa v vrstah čaka na hitre teste, ki pokažejo prisotnost gripe tipa A in B ter tudi covida-19. Okužb s slednjim na infekcijski kliniki in ljubljanski urgenci zadnje dni in tedne ne opazijo veliko. Novi testi ...