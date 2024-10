Grims pripravil mega žurko. Poglejte, kdo vse je bil tam (FOTO)

Potem, ko ga je SDS uvrstila na kandidatno listo za evropske volitve, je bil Branko Grims za mesto v Evropskem parlamentu izvoljen z 12.757 preferenčnimi glasovi.

Ob tej priložnosti je šele zdaj pripravil pogostitev kot zahvalo vsem, ki so mu pri tem pomagali. »Včeraj sem organiziral zahvalno srečanje za pomoč pri moji izvolitvi v Evropski parlament. Zahvala vsem, ki ste prišli; ter tudi vsem drugim, ki so mi kakorkoli pomagali v volilni kampanji. Brez vaše neprecenljive pomoči ne bi uspeli! Zato vsem Vam iskrena hvala!«, je evroposlanec zapisal ob fotografijah druženja.

Med drugimi so na žurko prišli poslanec SDS Jože Tanko, poslanka SDS Alenka Jeraj in programski direktor in solastnik televizije Nova24TV Boris Tomašič in drugi.