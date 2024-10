Ste slišali, kaj je Janšev Grims dejal o migrantih in zaščiti otrok »pred zanje uničujočo ideologijo LGBT+«? (VIDEO)

Madžarski premier Viktor Orban je danes v Evropskem parlamentu poudaril, da se mora EU spremeniti. V govoru v Strasbourgu je kot glavne teme izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo schengna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in številni evropski poslanci so bili medtem kritični do Budimpešte.

V razpravi v Evropskem parlamentu je sodeloval tudi slovenski evroposlanec, ki je poudaril, da je lahko Madžarska v najmanj dveh zadevah zgled Evropi.

Pred Orbanovim govorom se je pred plenarno dvorano v Strasbourgu protestno zbrala skupina evroposlancev iz več političnih skupin, ki so nosili majice in transparente z napisom Demokrati proti avtokratom.

Branko Grims: Narod, ki tako ščiti svoje otroke, ima bodočnost! Bog vas živi!

V razpravi je sodeloval tudi slovenski evroposlanec Branko Grims (EPP/SDS), ki je poudaril, da je lahko Madžarska v najmanj dveh zadevah zgled Evropi, in sicer pri dosledni zaščiti meja in zavračanju nezakonitih migrantov ter zaščiti otrok pred ideologijo LGTB.

»Orbanu in Madžarski želim predsedovanje uniji za krepitev in ohranjanje krščanske Evrope, edine prave Evrope, Evrope narodov,« je še dejal in požel gromek aplavz.

Kakšno je vaše mnenje o besedah Branka Grimsa?