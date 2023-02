Koalicija panična: kaj se bo v četrtek zgodilo z novelo o RTVS?

V vladnih vrstah naj bi zavladala panika. Ustavno sodišče naj bi na jutrišnji seji, na kateri je na dnevnem redu ponovno pobuda za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS, utegnilo zadržati izvajanje novele zakona o RTVS, poroča N1. Vlada je na današnji seji, da bi to preprečila, ustavnemu sodišču predlagala javno obravnavo ustavne presoje zakona in zaslišanje prič in izvedenca.

Da v vrsti vladajočih završalo, je mogoče razbrati tudi iz dogajanja na današnji dopisni seji. Na njej so sprejeli predlog za za zaslišanje prič in izvedencev v postopku za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Priče so: Ksenija Horvat, novinarka na RTV Slovenija in voditeljica oddaje Intervju, Igor E. Bergant, novinar na RTV Slovenija in voditelj oddaje Odmevi, in Robert Pajek, predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija, izvedenec pa je: izr. prof. dr. Igor Vobič s Fakultete za družbene vede.

Vlada ocenjuje, da bi predlagane priče lahko izčrpno opisale dogajanje, ki je privedlo do kritičnih razmer na RTV Slovenija ter škodljive posledice za RTV Slovenija ob morebitnem zadržanju novele Zakona RTV Slovenija.

Pod pobudo za presojo so se sicer podpisali predsednik dosedanjega programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough, dosedanja namestnica predsednika nadzornega sveta RTVS Tamara Besednjak Valič in vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija.