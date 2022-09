Gradbena dela zmotila mir umrlih

Pokrajinski muzej Murska Sobota je v razstavni sobi v poslovno-stanovanjskem objektu na Tišini v sodelovanju z domačo občino odprl razstavo z naslovim Tišina grobov. Gre za bogato zgodovinsko razstavo, ki prikazuje delo arheologov pri tišinski cerkvi Marijinega rojstva v letih 2018 in 2019.

Razstavo je pripravil Samo Sankovič iz Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Našli so različne predmete iz časa prazgodovine in srednjega veka, ki dokazujejo, da je bilo območje poseljeno že od 9. stoletja pred našim štetjem. Na ogled so novoveški grobovi, poudarek je na naselbinah takratnih prebivalcev, ter predmeti iz rimskega obdobja in lončeni izdelki iz srednjeveške dobe. Na panojih so prikazani prehranjevanje in zdravstvo ter druge dejavnosti.

Na območju novega krožišča je bilo odkrito manjše grobišče s konca bronaste dobe. Umrle so sežgali na grmadi, ostanke žganine in kosti pa položili na dno grobov ali v posode. Najdenih je bilo 12 žganih grobov. Eno izmed lepših odkritij je popolnoma ohranjena bronasta sekira s sulastim nastavkom za ročaj. Na območju severno od cerkve se je razprostiralo večje grobišče že v 11. stoletju in prvi polovici 12. stoletja in je prvo tovrstno na območju Prekmurja.

Grobove so ogrozila gradbena dela, pred uničenjem pa so jih rešili arheologi. S kopanjem so zmotili večni mir pokojnih, hkrati pa so ti dobili priložnost, da povedo kaj o sebi. Poleg razstavljenih najdenih predmetov in pripomočkov za življenje so zapisane še njihove zdravstvene in druge težave.