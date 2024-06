Potem ko se državljanke in državljani že več tednov javno pritožujejo zaradi stavke upravnih enot, so se zdaj pojavile še povsem druge težave s štrajkajočo birokracijo. Zdaj podjetja poročajo o vse več težavah zaradi stavke na upravnih enotah, je razkrila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal. Težave se pojavljajo pri zaposlovanju tujih delavcev in zaradi zamud pri izdaji gradbenih dovoljenj. Na težave pri podeljevanju dovoljenj za prebivanje in delo tujcev po njenih besedah opozarjajo v tako rekoč vseh panogah, saj je slovensko gospodarstvo kot celota iz l...