Gorska reševalna služba opozarja: »To ni primerna obutev za planinsko pot niti za gobarjenje«

Po poročanju STA so letos gorski reševalci od 1. januarja do 4. septembra posredovali 470-krat. Od tega je GRS Bohinj, ki je eno izmed najbolj obremenjenih gorsko reševalnih društev v Sloveniji, z največ intervencijami, posredovala 74-krat. Tujce so v tem obdobju reševali 235-krat, državljane Slovenije pa 239-krat.

Število posredovanj je po podatkih GRZS primerljivo s preteklimi sezonami, lani je bilo v istem obdobju sicer nekaj več nesreč, in sicer 505. Število reševanj v gorah in na težko dostopnih terenih sicer vsako leto narašča, trend naraščanja pa je opazen že zadnjih 10 let. To rast pripisujejo večjemu število obiska gora.

Glede na okoliščine nesreč še vedno prevladujejo nesreče zaradi zdrsa, nepoznavanja terena in telesne nepripravljenosti. Prevladujejo reševanja nepoškodovanih, ko obiskovalci gora omagajo ali zaidejo.

Gorska reševalna služba - društvo Ljubljana je na družbenem omrežju Facebook objavila spodnji šaljiv zapis z zaključkom, šalo na stran, to ni primerna obutev niti za gobarjenje.

»Ob nakupu teh pohodnih čevljev prejmete brezplačno avanturo v naravi v spremstvu postavnih, uniformiranih mladeničev. To še ni vse, če pokličete zdaj, prejmete še brezplačno šraufanje kosti, večdnevno nastanitev v mnogo posteljni sobi s polnim penzionom, po vrhu pa še rehabilitacijo v toplicah.

Ne odlašajte z nakupom. Brez šale pa: ponovno OPOZARJAMO, da tole ni primerna obutev za hojo po planinski poti niti za gobarjenje.«